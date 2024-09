Mercato OM : Quel joueur était le plus heureux en arrivant à Marseille ?

Thierry Mode (titi c’est toi le boss), Massimo Stern et les journalistes du FCM sont revenus sur le mercato ambitieux réalisé par l’OM cet été, lors de l’émission Débat Foot marseille de ce jeudi. Celui qui accueille toutes les recrues à l’aéroport de Marignane, Titi, a notamment répondu à une question : qui était la recrue la plus heureuse d’arriver à Marseille cet été ?

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato très ambitieux cet été : Mason Greenwood, actuel meilleur buteur de l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg, capitaine de la sélection danoise, Gerónimo Rulli, sauveur de son équipe en arrêtant le penalty d’Alexandre Lacazette dimanche dernier, se sont tous déjà parfaitement acclimatés. Il en sera certainement de même pour Adrien Rabiot, qui a rejoint le club phocéen librement, après la fermeture du marché des transferts.

« Il était détendu et heureux »

#MercatOM : Qui est le joueur qui a le plus communiqué sa joie auprès de @Mode55489648 lors de son arrivée à l’aéroport? Titi a tout de suite eu la réponse en tête, @MassimoStern a été très étonné ! @BenFCM @rayane_bnmk pic.twitter.com/fJLivIpzQk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 26, 2024

Quand on lui a demandé qui avait l’air le plus joyeux en arrivant sur le sol marseillais parmi tous les nouveaux joueurs de l’OM qu’il a rencontré, Thierry Mode n’a pas hésité une seule seconde. « Adrien Rabiot », a répliqué celui qui accueille les nouvelles recrues à l’aéroport de Marignane. « Franchement, je l’ai trouvé détendu et heureux. Elye Wahi m’avait l’air moins naturel. Rabiot, lui, était vraiment content d’être là. Je pense que c’est parce qu’il a été surpris et soulagé par l’accueil que lui ont réservé les supporters. Je ne m’attendais pas à ce qu’un joueur étiqueté PSG ait autant la banane. Il m’a épaté. Tu sens qu’il a vraiment envie et je pense qu’il le montrera sur le terrain. Le 27 octobre prochain, il pourrait être un élément décisif contre son ancien club », a-t-il conclu.

À lire aussi : Mercato : Guendouzi et un possible retour à l’OM ?

à lire aussi : Mercato : l’OM toujours intéressé par ce défenseur de Premier League ?