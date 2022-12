OM : « Si Marseille demeure aussi bien classé, c’est presque un exploit »

Selon le consultant de But Football Club, Denis Balbir, l’Olympique de Marseille n’est pas à sa place aux portes du podium de Ligue 1 !

L’Olympique de Marseille a terminé la première partie de saison à 1 points de la troisième place derrière le Stade Rennais. Denis Balbir, consultant pour le site But Football Club, ne comprend pas comment les Marseillais peuvent être aussi bien placés alors qu’il ne comprend rien aux choix d’Igor Tudor !

« L’OM, c’est le rire jaune de ce début de saison. Rire jaune lié à cette élimination européenne qui restera dans le bêtisier du football français. Après être passé proche des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le club marseillais a réussi à tout envoyer valser, y compris une qualification offerte en Ligue Europa, par manque de communication à la 95e minute du match de Tottenham. Une faute professionnelle qui ternit considérablement le bilan sportif (mais aussi financier!) de la première partie de saison olympienne. Peut-on dire qu’un bilan est bon quand on s’est sabordé de la sorte en Coupe d’Europe et qu’on n’est pas sur le podium de Ligue 1 bien qu’à portée de fusil de la 2ème et de la 3ème place ? C’est toute la complexité de la question marseillaise. Avec des matchs en moins dans le calendrier de la deuxième partie, l’OM n’aura pas d’excuses s’il rate le podium. Si j’ai un coup de cœur à mettre sur la première partie de saison, je l’accorde au public du Vélodrome qui a encore été exceptionnel. Mon coup de gueule ? Igor Tudor ! Je ne comprends rien à ses choix : le départ de Milik, la non-qualification de Dieng en Coupe d’Europe, le départ de Bakambu qui avec son expérience aurait pu faire du bien, la gestion de Payet… Si Marseille demeure aussi bien classé, c’est presque un exploit. Surtout quand on dispose d’un coach qui prend des décisions en dépit du bon sens et fait les mauvais choix une fois sur deux. Quand je vois ça, je me dis que Frank McCourt doit en avoir un peu marre de mettre 5 M€ par semaine dans ce club » Denis Balbir – Source : But Football Club (25/12/22)