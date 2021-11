OM : « Si on peut rentrer sur un terrain, frapper des joueurs,  derrière rejouer un autre match… »

Invité sur le plateau de « Débat Foot Marseille » l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Gérard Gili est revenu sur les incidents du match de Lyon ce dimanche. Il pointe notamment du doigt la gestion de la Ligue suite au match de Nice

A l’occasion du dernier numéro de notre émission Débat Foot Marseille ce lundi soir, l’ancien entraîneur de l’OM Gérard Gili a commenté les événements survenus lors de la rencontre Lyon – OM dimanche soir en match de clôture de la 14e journée de Ligue 1. Selon lui, la ligue de football est responsable.

« Personne n’a compris la décision de la Ligue suite au match de Nice., personne.. Il y a envahissement du terrain, on frappe les joueurs. En voyant les images je me suis dit qu’il allait y avoir match perdu et suspension du terrain pour Nice parce que si on peut rentrer sur un terrain, frapper des joueurs, derrière rejouer un autre match. Dès qu’on perd, on rentre et on envahit le terrain. Il y a quelque chose de pas cohérent. Et à partir du moment où la première décision de la ligue n’a pas été la bonne, ca génère ensuite tout ce qui se passe après. (…) Des sanctions il n’y en a pas 25 à prendre. Il faut donner match perdu et suspendre le stade, comme ca le supporters qui lance une bouteille, il joue contre son propre club. Les sanctions financières, les gars s’en foutent, les suspension provisoire aussi… » Gérard Gili – Source : Football Club de Marseille (21/11/2021)