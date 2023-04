OM : « Si on réfléchit comme ça, on va finir 4ème. »

Dans Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol estime que Tudor doit privilégier l’équilibre défensif de l’équipe quitte à laisser certains joueurs de côté, Leonardo Balerdi en tête.

À quelques journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille occupe la deuxième place du championnat. Avec 64 points, les olympiens devancent Lens (63 points) et Monaco (61 points). Si Tudor a trouvé sa défense type avec Gigot, Kolasinac et Mbemba, plusieurs supporters marseillais militent pour que l’entraîneur croate accorde davantage de temps de jeu à Leonardo Balerdi afin de mieux le vendre lors du prochain mercato. Dans Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol estime que le club ne peut pas se permettre d’agir sous peine de voir ses concurrents le dépasser au classement : « Si on réfléchit comme ça, on va finir 4ème. Il ne faut pas chercher à faire briller les joueurs à quelques journées de la fin. L’Ajax Amsterdam voulait le recruter au mois de janvier. On parlait même d’une offre de 15 millions d’euros. Ils ne vont pas changer d’avis parce qu’il ne joue pas les trois derniers matchs de championnat.

Tudor a trouvé un équilibre défensif

Il estime que l’entraîneur croate doit garder son cap et continuer de faire confiance à des joueurs d’expériences : « Tudor a trouvé un équilibre défensif. Il fait jouer des joueurs expérimentés. Gigot, Kolasinac et Mbemba sont tous trentenaires. À ce poste, il faut savoir maîtriser ses nerfs. Ces joueurs savent où ils vont. Ils ne paniquent pas et c’est important pour la stabilité de l’équipe. »