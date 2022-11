OM : « Si seulement on avait 11 Mbemba dans l’équipe… »

Ce mardi, l’Olympique de Marseille a perdu trois points précieux dans les dernières secondes face à Tottenham dans le cadre de la dernière journée de Ligue des Champions. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Chancel Mbemba.

L’OM a réalisé une première mi-temps convaincante avec plusieurs actions ce mardi soir face à Tottenham. Les Anglais ont été étouffés par le pressing marseillais et ont subi jusqu’aux prolongations avec un but de Mbemba qui vient récompenser les joueurs de Tudor. Malheureusement, la deuxième mi-temps n’a pas aussi bien fonctionnée avec une égalisation de Lenglet et un énorme relâchement en fin de rencontre qui permet à Hojbjerg de punir et empêcher l’OM de participer à l’Europa League. Voici la note de Chancel Mbemba. sur ce match.

La note de Mbemba: 7,5/10

Son appréciation

« Si seulement on avait 11 Mbemba dans l’équipe…

La meilleure recrue de Pablo Longoria cet été. Et de loin. Avec le départ de Saliba, beaucoup de supporters s’inquiétaient de voir le prochain défenseur central droit arriver. Mbemba est arrivé comme le sauveur. Décisif à chaque fois qu’il le faut. Solide dans ses interventions et capable même d’apporter le surnombre offensivement avec une technique au-dessus de certains de nos attaquants. Sur ce match encore, il fait très peu d’erreur. Il marque de la tête sur un bon centre de Veretout. Même sur le dernier but encaissé par l’OM, il est le seul à se battre pour revenir sur Hojbjerg, malheureusement sans succès. Il ne mérite pas cette élimination. »

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Défensivement, il a fait le ménage sur Son (K-O., 23e) puis sur Kane (main dans le visage, 73e) avant un retour incroyable sur l’attaquant anglais (82e). Entre-temps, il s’est élevé au-dessus de tout le monde pour marquer (45+2e) mais sa performance souffre de nombreuses approximations. Laissé seul sur le second but des Spurs Maxifoot 7/10 patron de la défense phocéenne depuis son arrivée cet été, le Congolais a encore rendu une belle copie ce mardi. Agressif dans les duels pour dominer les attaquants de Tottenham, l’ancien du FC Porto s’est encore beaucoup projeté pour participer aux offensives de son équipe. Et bien évidemment, il a été, pendant un moment, le héros de l’OM avec ce véritable coup de canon de la tête pour ouvrir le score. Malgré son sauvetage devant Kane dans la surface en fin de partie, le Phocéen n’a pas été suffisant pour la qualification en 8es. – Source: Maxifoot, https://www.maxifoot.fr/football/article-52359.htm#footref Footmercato 7,5/10 une nouvelle fois, le roc congolais a été l’un des meilleurs marseillais. Avec un rôle assez particulier de défenseur relayeur, capable de réaliser de longues montées précieuses en attaque, Mbemba a été décisif sur corner en inscrivant l’ouverture du score d’un coup de tête surpuissant (45e+2). Plusieurs fois, il a été indispensable dans la récupération avec cinq interventions précieuses. Le Congolais a été le seul ayant eu la bravoure de revenir défendre sur le 2e but de Tottenham, proposant un duel physique à Kane (90e+5).

