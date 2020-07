OM : Son transfert, le pacte avec le coach et les recrues… Alvaro parle mercato !

Alvaro Gonzalez est officiellement Marseillais. L’Olympique de Marseille a levé l’option d’achat du défenseur central en provenance de Villareal. Le défenseur a signé un contrat de 3 ans à Marseille. Alors qu’il s’est récemment exprimé sur ses ambitions en Ligue des Champions, l’Espagnol est revenu le mercato d’été…

« Rivaliser avec les plus grandes équipes » c’est ce qu’espère Alvaro Gonzalez pour la saison prochaine et notamment en Ligue des Champions. Cette fois le joueur s’est exprimé dans les colonnes de l’Equipe concernant la signature de son contrat. Mais aussi le mercato d’été et le besoin d’obtenir des renforts…

J’avais envie de rester – Alvaro

« Mon transfert ? Il y a toujours des doutes, parce que tant que ce n’est pas fait, dans le foot, tu peux douter. En ce qui concerne mon option, Andoni et André m’ont toujours rassuré, la saison dernière, en me disant qu’ils étaient très contents de moi et qu’ils m’achèteraient. Après, bien sûr, avec le confinement, tu te poses des questions. J’ai vécu une super saison ici, j’avais envie de rester. Nous avons un effectif qui est excellent mais qui est court, en nombre. Avec la Ligue des champions qui arrive, dans un calendrier raccourci par le Covid, cela fait beaucoup. Il va y avoir beaucoup de matches, et en France tu es suspendu après trois cartons jaunes, contre cinq en Espagne. Je pense que nous avons besoin de joueurs pour affronter au mieux toutes les compétitions. Notre effectif est très compétitif, mais juste.Le club a besoin de vendre, c’est un peu problématique ! Mais le club et le coach trouveront des solutions pour avoir une bonne équipe. Nous parlons avec le coach, nous voulons rester, que la base de l’effectif ne bouge pas, et voir si des joueurs arrivent pour le compléter, comme Pape (Gueye). » Alvaro Gonzalez – Source : L’Equipe (08/07/2020)