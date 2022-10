OM – Sporting : Antonio Adan s’est excusé !

Auteur de trois grosses erreurs qui ont coûté le match au Sporting en Ligue des Champions, le portier espagnol Antonio Adan a été la cible de nombreuses critiques.

Après la rencontre, le gardien du Sporting a tenu à présenter ses excuses à ses coéquipiers et au staff de Lisbonne selon des informations du média Record. Suspendu par un carton rouge, le joueur ne sera pas titulaire pour la réception de l’OM pour le compte de la Ligue des Champions. C’est Franco Israel, le gardien qui l’avait remplacé après sa main hors de la surface, qui devrait prendre sa place pour le match.

A LIRE AUSSI : « il est aussi bon que lui, mais il doit hausser son niveau »

Un enchaînement de mauvais choix qui n’est pas anodin selon l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Marc Libbra.

« Il faut se rendre compte de l’importance, quand vous avez votre gardien de but qui est une des références et qui est votre capitaine : tout se passe bien et puis il fait cette énorme boulette et là tout le monde se dit « mais qu’est-ce qui se passe pourquoi il a fait ça ? ». Et ça va aller tellement vite parce que Marseille avec son pressing très haut n’a pas le temps. Quand Adan fait cette erreur, il va cogiter dans tous les sens. Sur la deuxième relance, il est en train de ressasser l’énorme erreur qu’il vient de faire donc il n’est plus concentré. […] Lui, il ne peut pas se permettre d’être déconcentré quelques instants. Quand il prend ce but là, ils sont premiers de leur groupe, ils ont neufs points, ils font un début de saison en Ligue des Champions qui est exceptionnel : « Tout roule, je vais me la jouer cool ». Le problème c’est qu’en face il y en a un qui a 34 ans, qui a faim et qui va aller presser. A partir de là il va ressasser cette boulette qui est énormissime parce que c’est le capitaine, le patron et après tout ce qu’il va faire est incohérent, il a perdu la tête. Mais ça arrive pour un gardien. Le problème c’est qu’après vous avez tout un groupe qui est chamboulé. » Marc Libbra – Europe 1 – 05/10/2022