OM : « il est aussi bon que lui, mais il doit hausser son niveau »

Dans les colonnes du journal La Provence, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Charles Kaboré a donné son sentiment sur les performances d’un olympien qu’il connait très bien, son jeune cousin, Issa…

Le jeune latéral droit de l’Olympique de Marseille Issa Kaboré va pouvoir montrer réellement de quoi il est capable. La blessure de Jonathan Clauss, indisponible pour au moins 10 jours, va en effet lui offrir une place d titulaire pour les deux prochains match contre Ajaccio et le Sporting. Dans les colonnes du journal La Provence, son cousin, Charles Kaboré, croit en lui et en sa capacité à s’imposer dans l’équipe de Tudor :

» Avec Clauss, c’était compliqué pour Issa, il est aussi bon que lui, mais il doit hausser son niveau. Je vois tous ses matchs depuis le début, je le trouve bien, il évolue dans son registre, il est vraiment offensif, il peut même jouer ailier si la défense est à quatre, il est mobile, crée des décalages, prend des risques, ne s’arrête jamais de courir ». Charles Kaboré – Source la Provence (07/10/2022)

Je serai bientôt de retour pour aider mes coéquipiers

Jonathan Clauss a répondu aux supporters lui ayant envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux.

« Et parce que je vous le dois, je vous remercie tous pour vos messages concernant mon état de santé. Ce matin, j’ai passé quelques tests médicaux suite à ma blessure d’hier soir, et c’est plutôt rassurant. Je serai bientôt de retour pour aider mes coéquipiers » Jonathan Clauss – Source : Instagram (05/10/22)

10 Jours d’indisponibilité?

L’Olympique de Marseille devra se passer de Jonathan Clauss pendant dix jours d’après le journal L’Equipe. Le latéral droit qui est sorti sur blessure face au Sporting ne pourra pas être disponible pour la rencontre face à l’AC Ajaccio ce samedi. Il ratera également le déplacement à Lisbonne la semaine prochaine. Une incertitude persiste cependant sur sa présence lors de la rencontre face au PSG qui aura lieu le 16 octobre au Parc des Princes.

« Le piston droit de l’OM (30 ans) souffre d’une hyperextension du tendon des ischio-jambiers et il doit observer dix jours de repos. Il est donc d’ores et déjà forfait pour la réception de l’AC Ajaccio, samedi, et pour le déplacement à Lisbonne, mercredi prochain. Il pourrait être de retour, dans le meilleur des cas, pour le Classique face au Paris-SG, le 16 octobre. » Source : L’Equipe (05/10/22)