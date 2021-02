OM : Stop ou encore ? Nasser Larguet n’y pense pas…

Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas, Nasser Larguet assure l’intérim à la tête de l’Olympique de Marseille. Le directeur du centre de formation s’est illustré par ses choix forts pris hier face à Nice. Notamment la titularisation de Khaoui auteur d’un doublé…

Présent en conférence de presse après la victoire face à l’OGC Nice (3-2), Nasser Larguet a été questionné par rapport à son avenir. Le Marocain a confié savourer chaque instant et préfère rester réaliste quant aux possibilités de rester entraîneur de l’OM..

J’essaye d’amener ce que je sais faire – nasser larguet

« Écoutez, en toute honnêteté, je ne me projette pas sur l’avenir. J’essaye de savourer chaque instant avec cette équipe. J’essaye d’amener ce que je sais faire, il y a surement des bonnes choses et des moins bonnes. J’essaye de leur donner confiance et de les faire avancer et de retrouver, je dirais, les valeurs du football et du football de l’OM avec de l’engagement, avec plus de confiance, avec l’envie de donner du plaisir aux gens qui regardent. S’ils prennent du plaisir sur le terrain, ils vont en donner aussi au public et c’est ce que j’essaye de faire. Donc, se prendre au jeu… Dans mes 37 ans de métier, j’ai toujours pris beaucoup de plaisir et je me suis pris au jeu même avec mes jeunes. » Nasser Larguet – Source : Foot Mercato (17/02/2021)