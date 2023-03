OM – Strasbourg (2-2) : « On n’a pas le droit ! « 

L’Olympique de Marseille concède un match nul face à Strasbourg (2-2) ce dimanche à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1.La réaction du milieu de terrain de l’OM Jordan Veretout au micro de Prime Video :

« C’est une déception, on prend un carton rouge et on pense que cela va être une soirée difficile. On rentre dans cette seconde mi-temps avec de bonnes intentions, on va les chercher et on se procure de bonnes occasions. On marque ces deux buts qui nous font du bien. On n’a pas le droit à 5 minutes de la fin de se prendre ces deux buts là, même à 10 on n’a pas le droit. On doit être plus agressif, c’est vraiment décevant surtout à 5 minutes de la fin. On a trop reculé je pense. Il ne faut pas lâcher ça va être dur jusqu’à la fin pour cette deuxième place. » Jordan Veretout – Source : Prime Video (12/03/2023)