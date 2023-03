OM – Strasbourg (2-2) : Tudor fustige l’arbitrage !

L’Olympique de Marseille concède un match nul face à Strasbourg (2-2) ce dimanche à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur de l’OM Igor Tudor au micro de Prime Video :

» Je suis triste car on mène 2-0 et on ne conserve pas la victoire. Mais à la fin, c’est le carton rouge qui a pesé. Cela a été difficile face à Strasbourg qui est une équipe forte et physique, et pour nous c’est difficile de jouer contre ce type d’équipe. Mais pour moi il n’y avait absolument pas de carton rouge. C’est très différent quand vous touchez quelqu’un et quand vous le poussez. Là, il l’a simplement touché. Les bons arbitres voient la différence et aujourd’hui cela n’a pas été le cas. La fin de match ressemble à celle du match aller avec le même type de pression de l’adversaire. C’était logique en fin de match de faire rentrer des défenseurs, il y avait de longue balles et il fallait que l’on intervienne avec les entrées de Mattéo et et Eric. On prend ce point et maintenant on va se concentrer sur le futur, cela va être un combat jusqu’à la fin de la saison. « Igor Tudor – Source : Prime Video (12/03/2023)