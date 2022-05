OM – Strasbourg : Julien Stephan envoie un message direct aux Marseillais et à Sampaoli !

A quelques heures du match entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg, Julien Stephan était en conférence de presse pour évoquer la rencontre. Le coach alsacien met la pression aux Marseillais et à Sampaoli !

Ce soir à 21h se joueront toutes les rencontres de Ligue 1 lors du multiplex. Pour cette journée, l’Olympique de Marseille reçoit le Racing Club de Strasbourg pour, on l’espère, une belle fête afin d’obtenir un ticket pour la Ligue des Champions et la deuxième place de Ligue 1 !

Je crois que la pression est davantage sur Marseille que sur nous — Stephan

En conférence de presse, Julien Stéphan s’est exprimé sur cette rencontre. Conscient d’avoir déjà réalisé un exploit d’être dans le haut du classement, le coach français a surtout mis la pression aux joueurs de l’Olympique de Marseille et à son homologue argentin Jorge Sampaoli !

« Il n’y a pas de pression supplémentaire à se mettre, ce qui se passera sera positif et la saison est d’ores et déjà plus que réussie. Beaucoup nous voyaient craquer en fin de championnat, or on a encore la possibilité de se qualifier pour une compétition européenne, c’est complètement inattendu. Je crois que la pression est davantage sur Marseille que sur nous » ». Julien Stephan – Source: Conférence de Presse (20/05/2022)

Confrontations OM – Strasbourg en Ligue 1

Victoires de l’OM : 43 Matchs nuls : 28 Victoires Strasbourg : 27

Déclarations d’avant-match