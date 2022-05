OM – Strasbourg : Le Vélodrome sera plein et bouillant !

Samedi prochain, l’Olympique de Marseille reçoit le Racing Club de Strasbourg à l’Orange Vélodrome, ce match, qui sera le dernier de la saison, est d’ores et déjà à guichets fermés. L’OM pourraient valider sa qualification pour la Ligue des Champions devant son public.





L’OM affronte Strasbourg dans un peu plus d’une semaine pour le compte de la 38ème journée. Toutes les places du match ont déjà été vendues. Pour conclure cette saison plutôt réussie marquée par une deuxième place en Ligue 1 pour le moment et par un beau parcours de Ligue Europa Conférence, les marseillais devront offrir une belle victoire à leurs supporters qui seront en nombre comme d’habitude au stade. L’Orange Vélodrome est un stade qui est réputé pour être plein à chaque fois que l’OM et c’est pas la bonne saison du club qui va faire mentir ses dires.

📊 Plus de 9️⃣1️⃣5️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ personnes sont venues au Vélodrome cette saison. 👉 Avec une moyenne de 50 860 supporters par match, l’OM est la meilleure affluence de Ligue 1.@StatsOmp | #TeamOM #OMFamily pic.twitter.com/F2xM3swdD1 — Peuple Olympien (@peupleolympien) May 10, 2022

Interrogé sur les supporters en début de saison, Mattéo Guendouzi semble avoir apprécié l’ambiance du Vélodrome et ce que représente l’OM à Marseille.

« C’est exceptionnel ! Tout le peuple marseillais, même en dehors du Vélodrome, à un amour tellement incroyable pour l’OM… C’est la plus belle chose que j’ai vécu pour l’instant depuis que je suis footballeur » – Mattéo Guendouzi – Source : Conférence de presse

Interrogé sur son choix de rejoindre l’OM la saison passée, Jorge Sampaoli a expliqué que cette ambiance explosive du Vélodrome a été primordiale dans sa décision de rallier Marseille.

« Les supporters de l’OM sont incroyables. C’est le meilleur public de France pour moi. Quand j’ai eu l’occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais » – Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse

Mais avant de penser à ce match, l’objectif sera de faire un résultat à Rennes demain soir, pour continuer d’avoir son destin entre ses mains pour terminer à la deuxième place et ainsi se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions.

