OM- Strootman : « Je voulais être important pour l’équipe ! »

L’OM a gagné 1-0 contre Rennes et conforte sa seconde place. Le buteur du soir s’est exprimé à la fin du match au micro de Canal +…

On a joué contre une grosse équipe– Strootman

« Oui je voulais être important pour l’équipe. On a bien travaillé dans ce match même si j’ai joué 10 minutes. On a joué contre une grosse équipe sur un mauvais terrain, bravo à l’équipe. Au Vélodrome c’était dur contre Rennes ils sont très bons mais le coach nous a bien préparé pour ce match. On doit jouer les matchs les uns après les autres » Strootman– Canal +