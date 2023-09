OM : « Suffisamment de matière pour faire une bonne saison ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Que doit viser l’OM cette saison ? Pablo Longoria avait clairement défini les objectifs, interrogé par la Provence, Alain Giresse donne son avis sur les ambitions du club dans les 3 compétitions !

Dans La Provence. Giresse explique qu’il l’OM en haut du classement en Ligue 1, mais aussi une demi-finale de Ligue Europa…

L’OM doit viser les trois premières places

« L’OM doit viser les trois premières places. Pour la coupe d’Europe, s’il y a une demi-finale, ce serait sympa. Il faut évidemment viser haut. La saison serait accomplie. L’OM est amoureux de la Coupe de France, a expliqué Alain Giresse à la Provence. L’OM n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière dans son organisation et son expression. Mais je pense qu’il y a suffisamment de matière pour faire une bonne saison. Marcelino, c’est l’école espagnole, avec de la possession, l’équipe travaille dès la perte de balle. C’est différent. Pourquoi pas ? Sur le fond, c’est une bonne base. Après, il faut que ça puisse être réalisé ».

Pablo Longoria avait clairement défini les objectif en conférence de presse. « Notre objectif, et notre devoir pour nos supporters, c’est d’être ultra compétitif sur toutes les compétitions que l’on joue. En championnat, on vise une qualification en C1. On cherche à dépasser la phase de groupes au niveau européen en Ligue Europa. Ensuite en Coupe de France, c’est très important, on sait qu’on doit chercher à aller jusqu’au bout. J’ai promis d’avoir un effectif compétitif, avec une mentalité de gagnant, c’est cela que nos supporters méritent », a expliqué Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi.

Le président a aussi évoqué sa façon de travailler, « Toutes les décisions que l’on prend, on les prend pour le collectif. Depuis que je suis ici, je n’aime pas prendre des décisions individuelles. Elles sont toutes prises collectivement, en cherchant à améliorer l’effectif mais en jouant toujours collectif. On doit assumer nos décisions car elles sont le fruit de nos analyses, de nos réflexions. On a de la continuité mais quand il y a un nouvel entraîneur, il faut s’adapter et c’est nécessaire parfois de changer les profils des joueurs. Cela permet de nouvelles associations entre les individualités. On cherche toujours à améliorer l’effectif. »