OM – Supporters vs Eyraud : Le groupe IAM monte au créneau !

Le groupe IAM s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour afficher leur soutien aux associations de supporters de l’Olympique de Marseille. Il est loin le temps où Jacques-Henri Eyraud faisait le tour des plateaux télés pour chanter du IAM… Le président de l’Olympique de Marseille a décidé de combattre les groupes de supporters marseillais. Il se retrouvent aujourd’hui seul contre tous et la cible de tout le peuple olympien, de tous les amoureux de l’OM. Son groupe de Rap marseillais préféré s’est lui aussi rangé derrière les supporters. Ils ont posté un message sur les réseaux sociaux pour afficher leur soutien.

Solidarité supporters OM pic.twitter.com/qRUquXHyry — Akhenaton Officiel (@AkhenatonIAM) February 19, 2021

