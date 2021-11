OM : « Tactiquement on s’est très vite aperçu qu’il y avait un problème, et on n’a pas su le rectifier ! »

L’Olympique de Marseille s’est incliné assez lourdement hier soir face à Galatasaray (4-2). Le club marseillais est ainsi éliminé de la Ligue Europa. Dans notre émission d’après match notre consultant Jean Charles de Bono a livré son analyse de la déroute olympienne.

Les marseillais ont concédé une lourde défaite à Galatasaray (4-2) en Ligue Europa. L’ancien joueur de l’Olympique de marseille et actuel consultant de FCM, Jean Charles de Bono a donné son sentiment sur la prestations du club olympien.

« Dès qu’il y avait une perte de balle au milieu, il y avait de suite une occasion pour Galatasaray »

« Ce sont les erreurs commises par Marseille qui ont donné la possibilité à Galatasaray de pouvoir exprimer leur jeu offensif. On s’est fait systématiquement prendre dans le dos, ou par des longs ballons. Il y avait un mauvais positionnement, et défensivement on était en retard. Tactiquement sur cette rencontre on s’est vite aperçu au bout de 5 – 10 minutes que sur les côtés il y avait un problème défensivement. Et on n’a pas su le rectifier que ce soit du côté de Perez, ou même du côté de Saliba en seconde période. On n’a pas su s’adapter à l’absence de Rongier. Le deuxième problème pour moi ce sont les pertes de ballons dans l’entre jeu et se faire prendre dans le dos dans la foulée rapidement. Dès qu’il y avait une perte de balle au milieu, il y avait de suite une occasion pour Galatasaray. Et puis on se rend compte aussi de toutes les difficultés que l’on peut avoir dans une rencontre quand Payet est absent. » Jean Charles de Bono – Source Footballclubdemarseille.fr

Au terme de la rencontre le coach argentin de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a donné son sentiment sur la prestation de son équipe. Il n’a pas caché sa déception après cette élimination et évoque son projet a plus long terme avec une équipe en construction.

« On savait qu’il y aurait cette ambiance en faveur des locaux, qu’il faudrait défendre une grande équipe de France. (…) Tout a été dans le sens de Galatasaray émotionnellement, psychologiquement et dans le scénario du match. Le plus important pour ce groupe jeune est désormais de penser à demain et continuer à se construire. Sinon le projet ne pourra pas fonctionner. C’est clairement une déception d’être éliminé. Nous avons perdu la qualification dans les matchs précédents qui nous ont forcé à devoir venir gagner ici dans un scénario très compliqué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (25/11/2021)

