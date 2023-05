Dans DFM, Jean-Charles De Bono est revenu sur la prestation de Nuno Tavares contre Lens (2-1). Il estime que le défenseur portugais est en train de gâcher son potentiel.

Titulaire dans le couloir gauche de la défense marseillaise contre Lens (2-1), Nuno Tavares a livré une nouvelle performance insipide. Déclassé depuis plusieurs semaines par Igor Tudor, la prestation du défenseur portugais à Bollaert ne va pas jouer en sa faveur. S’il lui reconnaît des qualités évidentes, Jean-Charles De Bono explique que Tavares ne se donne pas les moyens de réussir : « Je n’arrive pas à comprendre. Il est pétri de qualités. Il a tout pour être un grand joueur mais il y a un problème chez lui. Il ne réfléchit pas, il se dit qu’il joue comme dans la rue, qu’il fait ce qu’il veut. Pour lui, s’il est bon tant mieux, s’il est mauvais tant pis » explique-il. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille regrette aussi un manque d’implication du Portugais : « Les consignes ne les intéressent pas. Tudor le reprend souvent sur le banc quand il ne fait pas les efforts défensifs. Il se saborde. Avec le talent qu’il a, je trouve ça hallucinant. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir sa puissance, sa frappe de balle, ses dribbles, sa vitesse, sa détente. Il ne met rien en valeur. »

Il a un QI football d’huître

Nicolas Filhol revient à son tour sur les déboires du latéral marseillais : « Physiquement, il est au-dessus de la moyenne. Il va très vite. Techniquement, il est capable de réaliser des gestes incroyables. Au final, c’est zéro bonne passes, un QI football d’huître. Le deuxième but contre Lens, il est pour lui. Il est encore en train de rêver, ça part dans son dos, il se fait bouger et ça finit au fond. Je ne comprend pas ce joueur. Mis à part quelques fulgurances, il n’a rien montré sur ce match. Je me rappelle d’une phrase qui dit « Sans la maîtrise, la puissance n’est rien », ça résume totalement Nuno Tavares. Il est pétri de qualité mais il ne sait pas les utiliser. Il fait toujours les mauvais choix. Il disparaît quand on a besoin de lui. Défendre ça ne l’intéresse pas. »