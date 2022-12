OM – TFC : Déjà un gros coup dur pour les Toulousains?

Avec la fin de la Coupe du Monde au Qatar qui s’est soldée par une victoire de l’Argentine de Léo Messi, c’est maintenant le retour des matchs de championnat. Jeudi 29 décembre, l’OM affrontera le TFC au Stade Vélodrome. Coup d’envoi à 21 heures.

Pour cette reprise en douceur de la Ligue 1 contre le 12ème au classement, les hommes d’Igor Tudor devront être prêts et faire mieux qu’en match de préparation. En effet, les Olympiens ont perdu leur première rencontre amicale sur le fil face à Sassuolo (3-2) et ont buté sur Nîmes lors de leur deuxième match à Marbella (1-1). Pour la reprise du championnat, l’OM sera peut-être privé de deux de ses cadres : Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi, convoqués avec les Bleus pour la Coupe du Monde 2022, devraient disposer d’une dizaine de jours de repos après la finale face à l’Argentine. Pourtant, les deux milieux n’ont joué que contre la Tunisie, en phases de groupes. Ils sont attendus à la Commanderie dès lundi 26 décembre selon la Provence. Il faudra également se passer de Gerson, qui n’a pas repris l’entraînement collectif avec le groupe marseillais et d’Amine Harit blessé au genou.

Montagnier doit composer avec plusieurs blessés

Il y aura aussi des absents du côté toulousain : le marocain Zakaria Aboukhlal, demi-finaliste face à l’Equipe de France devrait aussi disposer de quelques jours de repos. L’effectif du tefécé est décimé par les blessés : Tsingaras, Genreau et Desler sont à l’infirmerie pour plusieurs semaines en raison d’une pubalgie alors qu’Healey y est pour des ligaments croisés.

Le dernier onze du TFC en match amical face au MHSC :

Dupé

Diarra – Rouault – Nicolaisen – Mawissa

Spierings

Chaïbi – Van den Boomen

Ratao – Dallinga – Birmancevic

Remplaçants : Haug (g.), Aradj, Costa, Keben, Zandén, Dejaegere, Lahmadi, Skyttä, Touzghar, Zuliani, Begraoui, Flemmings, Onaiwu.