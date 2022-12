OM – TFC (6-1) : La réaction à chaud de Tudor (qui décrypte sa philosophie de jeu)

L’Olympique de Marseille s’est imposé très largement face à Toulouse (6-1) ce jeudi soir au stade vélodrome. L’entraineur du club marseillais Igor Tudor a livré son analyse de la rencontre en conférence de presse d’après match.

« Premièrement je veux dire que les trois de devant ont été très bons. Il le faut pour marquer autant de buts. Ensuite, ma façon d’entraîner c’est d’imaginer que les 10 joueurs de champ peuvent marquer. Aller de l’avant. Même les défenseurs, Chancel le fait bien. (…) « Ce qui m’a le plus plu, c’est le nombre de buts marqués. Je suis content pour les gars. Que ce soit un défenseur qui passe sur le premier but (…) Je pense que la manière dont nous jouons, on doit vraiment être bien physiquement. Le match de ce soir nous a aidé à nous améliorer de ce point de vue là. » Igor Tudor – Source : Football Club de Marseille (29/12/2022)

