OM : Thauvin, ça se précise…

Vu que l’OM est exsangue financièrement, André Villas-Boas espère juste conserver son effectif lors de ce mercato hivernal. Le coach attend ensuite comme recrue le retour de Florian Thauvin. L’ailier droit devrait reprendre la course cette semaine…

Opéré de la cheville en septembre dernier, Florian Thauvin pourrait faire son retour sur le terrain pour le déplacement à Lille (16 février) ou la réception du FC Nantes le weekend suivant. L’ailier olympien a repris la course sur tapis depuis le début du mois, il pourrait selon l’Equipe de ce jeudi refouler les pelouses en solo dès la fin de semaine. Le quotidien sportif explique que Flotov doit encore tester ses appuis avant de passer à une préparation physique adaptée…

J’espère donner les premières minutes à thauvin pour le 20 février, pour le match contre Nantes — Villas Boas

En conférence de presse, AVB avait donné le calendrier que devrait observer le champion du monde 2018.

« On reste toujours sur un retour mi-février. Fin janvier pour reprendre la course, début février pour commencer à l’introduire à l’entraînement. J’espère lui donner les premières minutes pour le 20 février, pour le match contre Nantes. C’est mon plan. Après, pour être à 100%, il faudra attendre les impacts de l’entraînement. Il sera à 100% début mars. Il doit voir son chirurgien le 30, il devrait donner son accord final. On y est allé tranquille avec lui donc on peut avancer. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse