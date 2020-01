OM : Villas-Boas pense à la suite : écarter des conccurents !

Interrogé par l’OM, André Villas-Boas met déjà le cap sur les matchs à Bordeaux et l’ASSE. Il aimerait les remporter pour asseoir un peu plus la position de 2e en Ligue 1.

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face à Strasbourg en Coupe de France.

Si on les gagne, on peut rassurer notre seconde position — AVB

Interrogé par le club, le coach André Villas-Boas a exprimé sa volonté de s’imposer à Bordeaux et Saint-Etienne pour assurer un peu plus la position de deuxième de Ligue 1.

A LIRE AUSSI : OM – Strasbourg (3-1) : Marseille en quart de finale de la coupe de France« Je suis content parce qu’on continue notre aventure dans cette compétition. On verra bien ce que donnera le tirage… On a été incisif, on s’est créé des occasions (…) Pour Bordeaux, on a du temps pour récupérer, l’équipe devrait être là. Ce sera un retour sur le championnat avec deux matchs importants. (ASSE, ndlr) Si on les gagne, on peut rassurer notre seconde position. Il y a des confrontations direct de nos rivaux. Si on gagne, on peut s’écarter un peu… Il faut en profiter, je l’espère en tout cas. »

André Villas-Boas – Source : OM