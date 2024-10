OM : Thauvin déballe tout sur Payet

Lors de son passage dans le podcast du YouTuber Zack Nani, l’ancien joueur de l’OM Florian Thauvin s’est exprimé sur sa relation parfois tendue avec Dimitri Payet au sein du club phocéen.

Il est ainsi revenu en détails sur l’origine du problème à son arrivée à l’OM jusqu’à un clash lors de sa dernière saison. Florian Thauvin a ainsi pris le temps de tout expliquer dans la plus grande transparence.

« Il s’est mal comporté avec moi alors je vais retracer l’histoire depuis le début quand j’arrive à l’OM. Moi j’avais beaucoup de respect. Dimitri Payet je le voyais à la télé, grand joueur, beaucoup de respect, ceci, cela. Il a commencé à y avoir un problème au début entre Payet et Valbuena. Et le problème est revenu sur moi, explique Thauvin avant de poursuivre son récit : « C’est à dire que les deux ne s’entendaient pas. Ils voulaient être numéro dix et les deux, ils ne se faisaient pas de passes et à un moment donné, ils me faisaient même plus de passes. Ok. Donc quand je me suis rendu compte de ça, j’ai dit ok, moi je vous respecte les gars, mais à un moment donné, je dois aussi m’imposer. Vous ne voulez pas me faire de passes, je ne vous fais pas de passes. Grosse embrouille dans le vestiaire. José Anigo, nous convoque. » Il nous dit qu’il y a un problème entre nous trois. Valbuena ne dit rien. Payet il dit rien. Et moi j’hésite et je dis tu sais quoi? Mort pour mort, Je m’en bats les couilles. Je parle. Moi j’y vais. Je dis c’est simple : Je les respecte. Ce sont des grandes carrières. Ils ne me font pas de passes, je ne leur fais pas de passes. Et là, José Anigo m’a limite m’applaudit, il dit : « ouais, merci et il leur dit c’est pas normal que ce soit le jeune qui prenne ses responsabilités. Le problème, il est là, on le voit tous. Arrêtez de vos trucs. » Ça part de là le problème. Et en fait après on joue à Rennes et deux ou trois fois Payet il lève le bras ou il peut me décaler, il me décale pas et je m’énerve, je l’insulte et je fais une erreur. Grosse erreur. Tu vois, je reconnais, je l’insulte et on lit sur mes lèvres que je l’insulte et tout. À partir de là, la relation est terminée. »

Florian Thauvin parle de sa relation avec Dimitri Payet… 😬 pic.twitter.com/NFu9ybpmPM — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) October 17, 2024

A partir de ce moment là, on ne s’est plus parlé.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille évoque ensuite la seconde phase de leur parcours commun, lorsque tous deux retrouvent le club phocéen quelques années plus tard :

« Je reviens à Marseille: Ça se passe super bien pour moi. Et il annonce, revenant et tout. Et moi je dis putain, fait chier, il ne faudrait pas que ça se passe mal. J’ai des discussions avec Rudi Garcia et tout. Il me dit t’inquiète, ça va bien se passer. J’ai parlé avec Dim et tout. Dim quand tu reviens, ça y est, les années sont passées. On a compris que nos trucs de gamins. Ouais, vous avez grandi plus d’expérience. Exactement. Et on fait table rase, ça se passe super bien. On joue tous les jours aux dés et aux périodes ensemble. En déplacement, ça se passe super bien pendant. Un an et demi, deux ans, c’est super bien, »raconte l’ancien joueur de l’OM avant de reprendre le cours de son récit :

« Quelques temps après, il y a eu un problème avec Dimitri au club. Et il revient à l’entraînement et commence à parler. Il dit : « je suis désolé, j’ai fait cette connerie, mais vous auriez dû me remettre à ma place. (…) . Et là, il dit comme ça devant tout le monde : « et toi Flo, si tu as un problème avec moi, tu me le dis parce que moi, de ce que je vois, tu joues pour toi. L’année dernière t’étais pas là, ça se passait très bien et. Et cette année je ne sais pas si c’est parce que tu es en fin de contrat ou si c’est parce que tu veux retourner en sélection, mais tu dois respecter l’équipe ». Et en fait, si tu veux, pour moi, il m’a mis un coup de couteau dans le dos, tu vois? Au lieu d’en parler en privé, voilà. Parce que je lui ai posé plusieurs fois la question, il m’a dit qu’il n’y avait pas de problème. (…) Et donc je lui ai dit : « écoute, je suis heureux d’apprendre que tu as un problème avec moi parce que je ne le savais pas. Et je lui ai dit, je lui ai dit si je suis en fin de contrat et si je veux retourner en équipe de France, c’est pas tes affaires, ça me concerne, moi et le club. Et je lui ai dit tu m’excuseras, mais actuellement, je suis le meilleur buteur du club et le meilleur passeur de l’équipe. Donc je lui ai dit moi j’ai jamais vu un mec qui joue que pour sa gueule, qui est le meilleur passeur de l’équipe et à partir de ce moment là, on ne s’est plus parlé. »