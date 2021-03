OM: Thauvin emballé par Sampaoli et son « football plaisir »

Pour ses débuts, Jorge Sampaoli a tenté de faire évoluer ses joueurs dans un tout nouveau dispositif, sortant certains joueurs de leur zone de confort. Positionné plus bas qu’à son habitude sur le terrain, Florian Thauvin semble avoir apprécié son nouveau rôle.

Mercredi soir, face à Rennes, le nouveau coach Jorge Sampaoli a aligné un 3-5-2 (ou 5-3-2) que les Marseillais n’avaient jamais pratiqué. Ce changement tactique a obligé certains joueurs à changer de position. Florian Thauvin fait partie de ceux-là. Annoncé comme second buteur, en appui d’Arkadiusz Milik, le natif d’Orléans a évolué en tant que relayeur.

C’est du football plaisir — florian thauvin

De passage en conférence de presse aujourd’hui, Florian Thauvin a fait part de sa joie d’être sous les ordres de Sampaoli.

« Il a vite fallu se mettre au travail, et aborder notre nouveau système. C’est un poste différent pour moi, je suis dans un nouveau registre, ça ne me dérange pas. J’ai pris beaucoup de plaisir à ce poste, ça me permet de progresser personnellement. (…) Il y a certaines ressemblances. Ils ont un schéma très précis, c’est très important pour nous. On sait quel est notre rôle. On travaille beaucoup les sorties de balle. C’est un football que nous (les joueurs) apprécions. On est très heureux d’avoir un jeu comme Sampaoli parce que c’est un système basé sur l’attaque. Il faut faire des efforts mais c’est du football plaisir. » Florian Thauvin – Source :Conférence de presse (12/03/21)