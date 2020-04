OM : Thauvin explique pourquoi Villas-Boas est top !

Même s’il a été blessé la grande majorité de la saison, Florian Thauvin a de très bons rapports avec son coach. André Villas-Boas a souvent pris des nouvelles de l’ailier pendant sa convalescence, ce dernier l’a raconté lors d’un live…

Lors d’un live sur Instagram avec le comique Malik Bentalha, Florian Thauvin a lâché quelques mots sur son coach. Il raconte le côté humain d’André Villas-Boas. L’entraîneur portugais a souvent appelé l’international français, a toujours pris le tempos de discuter avec lui. Un rapport humain apprécié par le joueur qui souligne aussi ses qualités de coach. On comprend pourquoi Thauvin veut rester à l’OM au moins un an de plus…

Franchement, Villas-Boas est top. Rien à dire — Thauvin

« Franchement, il est top. Rien à dire. Pendant que j’étais blessé, souvent, il m’appelait. Dès que je venais à la Commanderie, il prenait un moment pour discuter avec moi, il prenait toujours des nouvelles. Ses qualités en tant qu’entraîneur, il n’y a même pas besoin d’en parler, il y a juste à regarder le classement et les matches. Le seul regret que j’ai, c’est de ne pas avoir pu profiter de ce temps-là avec lui ». Florian Thauvin – Source: Instagram