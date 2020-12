OM : « Thauvin ? Il ne faut pas exagérer, c’est un top joueur ! »

Florian Thauvin est de retour cette saison avec l’Olympique de Marseille après une saison 2019/20, entièrement blanche, ou presque, à cause d’une vilaine blessure. Malgré ses bonnes statistiques, il est loin de satisfaire l’ensemble des supporters marseillais…

Son ancien coach à l’OM, Élie Baup, estime par exemple que les critiques actuelles sont largement exagérées à l’encontre de l’international français.

Il ne doit pas être super fier de sa Ligue des champions, c’est certain, mais…

« Il ne doit pas être super fier de sa Ligue des champions, c’est certain, mais il ne faut pas exagérer, c’est un top joueur ! Quand il l’a jouée pour la première fois, il n’était pas prêt, il venait d’arriver de Bastia, il était encore très jeune, il devait apprendre. Maintenant, des jeunes qui ont du potentiel, on en voit arriver tous les ans, mais lui, il a réussi à prouver, ce qui n’est pas le cas de tous les autres, je pense par exemple à Imbula pour qui ça a été nettement plus compliqué. Florian a suivi une vraie progression et il a été champion du monde. » Élie Baup – Source : L’Équipe