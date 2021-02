OM : « Thauvin n’a plus du tout la tête à Marseille »

L’OM a ramené un point de ce triste déplacement à Bordeaux dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Florian Thauvin.

L’OM n’a rien montré lors des 45 premières minutes à Bordeaux. Une bouillie de football, sans aucune maitrise technique, sans mouvement. Après une première grosse occasion complétement vendangée par Germain, les argentins Balerdi et Benedetto se sont fait expulser. Finalement, cet OM a été moins ridicule à 9 contre onze, en retrouvant de la solidarité. Il a débuté le match comme meneur de jeu avant de repasser dans son couloir droit au bout d’un gros quart d’heure, Florian Thauvin n’a pas pesé sur cette rencontre…

Il n’a plus du tout la tête à Marseille…

Peut-être qu’elle est à Milan, à Séville ou une autre destination mais certainement pas dans son club actuel. D’abord positionné en numéro 10, il a été très en dedans et est repassé sur son côté droit. L’ailier n’a pas réussi à trouver une brèche dans le jeu. Censé être le créateur de cette équipe, il a été en manque de vista. Thauvin n’a été intéressant que sur les coups de pied arrêté. Sur corner et coup-franc, il a trouvé ses partenaires qui n’ont malheureusement pas pu punir Costil. Remplacé à la 59′ par Perrin qui est entré en défense centrale à la sortie de Balerdi et Benedetto. Le minot a assuré l’essentiel : ne pas prendre de but. Il aurait dû débuter la rencontre…