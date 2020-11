OM : « Thauvin sait qu’il est est en difficulté… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille où l’on revient sur les performances de Florian Thauvin ces dernières semaines. Notre consultant, et ancien joueur de de l’Olympique de Marseille, Jean Charles de Bono, loue toutes les qualités de l’attaquant marseillais et estime qu’il doit se remettre au service du collectif pour retrouver toutes ses sensations.

Florian Thauvin a été remplacé en cours de match face à Strasbourg (0-1) suite à une prestation médiocre. Il semble marquer le pas ces derniers semaines. Pour notre consultant et ancien joueur de l‘Olympique de Marseille, Jean-Charles de Bono, l’attaquant de l’OM doit se remettre au service du collectif. C’est ce qu’il a expliqué dans le dernier numéro de notre talkshow Débat Foot Marseille, cette semaine.

C’est lui qui peut nous apporter le plus offensivement — De Bono

» Flo sait qu’il est en difficulté et il essaie de trouver des solutions, peut-être trop souvent tête baissé… Je pense qu’il a besoin de se poser, de réfléchir à ce qui va et qui ne va pas, et de se remettre à la disposition du groupe. Après on connait toutes ses qualités, ce qu’il peut nous apporter. C’est souvent le sauveur de cette équipe. C’est souvent celui qui est dynamiteur des défenses adverses par ses frappes lointaines ou ses crochets. C’est un super joueur. C’est lui qui peut nous apporter le plus offensivement. Mais maintenant il faut qu’il se mette en adéquation avec ses partenaires, avec son attaquant, ses milieux… Je pense qu’il va retrouver toutes ses sensations »

Jean Charles de Bono – Source : DFM (09/11/2020)

Retrouvez l’intégralité de Débat Foot Marseille en video ci-dessous :