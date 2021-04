OM : Thauvin tendu à cause de son mercato ?

Florian Thauvin est tendu. L’ailier marseillais aurait du mal avec les changements de postes imposés par Jorge Sampaoli mais serait surtout affecté par l’incertitude qui règne autour de son mercato estival.

Ce matin le journal l’Equipe a publié un article consacré à Florian Thauvin. Le quotidien sportif y relate un accrochage entre le milieu de terrain champion du monde 2018 et Alvaro. Une tension qui n’est pas anodine, l’éphémère lillois est décrit comme à fleur de peau en interne ces dernières semaines. « Devenu le couteau suisse du technicien argentin, Thauvin (28 ans) ne vit pas forcément la situation de façon très sereine, d’autant que ses statistiques s’en ressentent. » Une pression aussi lié à son mercato ? Thauvin dispose d’un contrat jusqu’en juin 2021 et il ne sait pas de quoi sera fait son avenir.

Thauvin perturbé par l’incertitude autour de son avenir ?

L’ailier droit « a repris les discussions avec Pablo Longoria » concernant une prolongation de contrat. Selon l’Equipe, Thauvin aurait conscience du « contexte économique » particulier qui a complètement changé la donne. Du coup, ce dernier ne serait plus fermé à l’idée de rester mais aimerait régler rapidement son avenir. Une incertitude qui semble peser sur lui, qui attend toujours selon la presse italienne une belle offre du Milan.

#Sampaoli : « Thauvin, on espère qu’il va rester mais la décision se prend avec le club et son entourage »#SDROM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 22, 2021

Des discussions entre Pablo Longoria et son entourage

En mars dernier, FloTov avait évoqué son avenir en conférence de presse.

« Je ne sais pas du tout, des choses plus importantes se sont passées ces dernières semaines, cela n’a pas été simple pour tout le monde C’est un nouveau départ pour le club. Mon avenir, je n’en ai aucune idée. J’ai toujours eu une très bonne relation avec Pablo Longoria. On verra ce qu’il se passera à l’avenir mais je n’en sais pas plus que ça pour l’instant. Il y a eu des discussions entre Pablo Longoria et mon entourage (en décembre, ndlr). On a toujours eu une excellente relation avec Pablo, a encore insisté le champion du monde 2018. On n’a pas réussi à conclure sur un accord en décembre mais ce n’est pas pour autant que la discussion a été fermée. » Florian Thauvin – source : Conférence de presse (12/03/2021)

Interrogé sur le comportement de son effectif à l’entrainement, Jorge Sampaoli a répondu ce jeudi en conférence de presse. Le manager argentin affirme que les joueurs travaillent bien à l’entrainement, et qu’ils doivent être heureux de faire ce métier…

Je n’ai aucun problème au quotidien — Jorge Sampaoli

« La réponse des joueurs est bonne à l’entraînement. Je n’ai aucun problème au quotidien. Notre vision du football est que le joueur doit savourer le travail qu’il fait. Peu de gens travaillent dans une profession qu’ils aiment. Les joueurs doivent venir pour prendre du plaisir, et qu’ils ne viennent pas au bureau. Sinon, c’est compliqué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (22/04/2021)