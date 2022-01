OM : Thierry Henry salue la grosse progression de Mattéo Guendouzi !

Recrue du mercato estival 2021, Mattéo Guendouzi s’est imposé comme le patron du milieu de terrain. Le joueur prêté par Arsenal a reçu les éloges d’une légende des Gunners : Thierry Henry.

Au micro de Prime Video, Thierry Henry n’a pas tari d’éloges sur Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain s’est imposé sous les ordres de Jorge Sampaoli et a notamment montré d’autres facettes de son talent face au RC Lens ce samedi soir.

Guendouzi est vraiment en train de franchir un palier — Henry

D’après l’ancienne légende d’Arsenal, Guendouzi a passé un cap avec l’Olympique de Marseille et surtout dans le nouveau rôle que lui a offert le coach argentin… Dans ce système sans numéro 9, le milieu passé par Lorient montre encore plus son énorme volume de jeu.

« Cela fait un petit moment qu’il fait ça déjà. C’est vrai que contre Lens, cela s’est bien vu. Maintenant, s’il veut aller au plus haut niveau, il va falloir le faire encore plus souvent. On a vu que de temps en temps, il se perdait dans la tactique proposée par Sampaoli. Son rôle contre Lens de vrai 10 ou faux 9 en allant dans la surface, comme il a pu provoquer le penalty, il a enfin compris comment il fallait évoluer dans ce système. Quand Marseille jouait sans 9 en début de saison, je trouvais qu’ils étaient vraiment difficiles à jouer et à manoeuvrer. Pour moi, Milik a un peu tout dérégler. C’est un peu une erreur de casting parce que ce n’est pas vraiment le genre de joueurs qui peut évoluer dans ce système. Mais Guendouzi est vraiment en train de franchir un palier, oui » Thierry Henry – Source : Prime Vidéo

On joue au football, c’est ce qu’on aime – Mattéo Guendouzi

En fin de rencontre face à Lens ce samedi, Mattéo Guendouzi est venu s’exprimer au micro de Canal+. Passeur décisif pour le premier but de Cédric Bakambu, le milieu de terrain olympien a été omniprésent tout au long du match.

« Je trouve qu’on a été très bons que ce soit avec le ballon mais aussi défensivement. On a très bien défendu tous ensemble, des attaquants jusqu’au gardien. Aujourd’hui avec le ballon, on a réussi à faire de très belles sorties, on avait à coeur de bien jouer. On réalise nos meilleurs matches depuis un bon moment donc c’est très bien. C’est l’idée du coach, la philosophie du club et de l’équipe maintenant. On a à coeur de repartir de derrière, de préparer de très belles actions. On défend, on prend beaucoup de risques et c’est ce qui nous permet aussi d’avoir des belles occasions par la suite. On peut se mettre en danger 2-3 fois on joue au football et c’est ce qu’on aime. Quand on fait des matches comme ça, on est très heureux, on a vraiment le sourire. C’est quelque chose de très beau ce soir. Je vis les matches à fond, je veux toujours les gagner ces matches-là. On a vraiment une très belle équipe, on a tout pour faire une très bonne saison. » Mattéo Guendouzi – Source : Canal+ (22/01/2022)