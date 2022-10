OM – Tottenham : Lloris annonce la couleur !

Battus 2-1 sur la pelouse de l’Eintracht Francfort hier soir, l’OM a vu une occasion de se qualifier pour les huitièmes lui filer entre les doigts. Avec cette défaite, les marseillais se retrouvent dernier de leur groupe, mais tout reste possible puisque l’écart avec le premier n’est que de deux petits points.

Hier soir, les olympiens auraient pu décrocher leur ticket pour les phases à éliminations directes de Ligue des Champions. L’OM s’est incliné face à Francfort dans un match à très haute intensité où les deux équipes ont montré un niveau similaire. L’attaque marseillaise a encore une fois manqué de réalisme devant les cages et n’a pas réussi à suivre le rythme des allemands, le signe d’une stratégie tactique qui ne fonctionne plus pour Igor Tudor.

Condamnés à gagner

Hier soir, les Spurs ont bien cru à la qualification. Menés au score dès la 22ème minute sur un but d’Edwards, ils ont réussi à revenir grâce à un but de Bentacur en fin de match (80′). Le Hotspur Stadium a explosé lorsque Harry Kane a marqué le but du 2-1 dans le temps additionnel (90+5′), mais après de longues minutes de consultation, il a été refusé pour un hors-jeu. Suite à cette décision discutable, Antonio Conte a été expulsé par l’arbitre pour l’avoir contesté de manière trop énergique. Il ne sera donc pas sur le banc lors du déplacement à Marseille.

Toutes les équipes peuvent encore se qualifier dans le groupe D : au terme de la cinquième journée, Tottenham est premier avec huit points, le Sporting et Francfort sont respectivement deuxièmes et troisièmes avec sept points et enfin l’OM se retrouve dernier avec six points. Tout se jouera donc lors de la dernière journée.

Pour les Spurs, il suffira d’un match nul au Stade Vélodrome pour se qualifier alors que les marseillais devront impérativement gagner pour avoir leur place en huitièmes. Un match aux allures de « finale » pour Hugo Lloris, le gardien français.

« Marseille ? Avant, on va devoir faire un bon match à Bournemouth pour rebondir après deux défaites en Premier League. Mais oui, Marseille sera comme une finale, même si on a un léger avantage au coup d’envoi car un nul nous suffit. C’est un match qu’il faut jouer avec sa tête, mais aussi ses sentiments, son cœur, tout mettre sur le terrain, car chaque détail compte. » Hugo Lloris – BeIN Sports – 26/10/2022

🗨️ Lloris : « Il faudra jouer avec la tête et le cœur à Marseille » pic.twitter.com/vEzR8Wr0hq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 27, 2022

