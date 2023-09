OM-Toulouse (0-0): « Je n’ai aucun reproche à faire à mes joueurs »

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul et vierge (0-0) face à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1. Les Olympiens sont restés muets malgré un poteau de Valentin Rongier (57e) et un coup franc de Jonathan Clauss sur la barre transversale (78e). L’entraîneur marseillais est resté confiant en zone mixte malgré la contre- performance de son équipe.

L’OM a concédé le match nul et vierge (0-0) face à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1. Malgré un poteau de Valentin Rongier (57e) et un coup franc de Jonathan Clauss sur la barre transversale (78e), les Olympiens sont restés muets contre des toulousains peu dangereux durant la rencontre. L’entraîneur olympien est resté confiant en zone mixte malgré la contre- performance de son équipe.

« Mes joueurs ont tout donné »

Marcelino : « Mes joueurs ont tout donné. On peut mieux défendre, mieux attaquer mais on a encore touché trois fois les poteaux. Les circonstances ne sont pas en notre faveur pour l’instant… » #OMTFC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 17, 2023

« Mes joueurs ont tout donné. On peut mieux défendre, mieux attaquer mais on a encore touché trois fois les poteaux. Les circonstances ne sont pas en notre faveur pour l’instant », a déploré le coach de l’OM. « Je n’ai aucun reproche à faire à mes joueurs sur les efforts. Bien au contraire. On doit mieux faire certaines choses notamment dans le dernier tiers. Mais je leur ai dit après le match que je n’avais rien à leur reprocher dans l’attitude« , a ajouté Marcelino.