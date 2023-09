OM – Toulouse FC : quelle heure, quelle chaine TV?

L’OM affrontera le TFC, à domicile, cet après-midi à 17h05. Le match sera diffusé sur Canal+Foot. En cas de succès les olympiens seraient au moins deuxièmes du championnat.

L’OM visera une troisième victoire consécutive à domicile, cet après-midi face à Toulouse. Après quatre journées, les hommes de Marcelino comptent 8 points : deux victoires et deux nuls. Les deux succès ont eu lieu au Vélodrome contre Reims 2-1 et Brest 2-0, les 12 et 26 août derniers. Avant cette rencontre l’OM est quatrième de Ligue 1, à deux points du leader Monaco, jouant à 13h contre Lorient. En cas de succès contre le TFC, l’OM compterait 11 unités, dépasserait Nice et le PSG, respectivement avec 9 et 8 points. Les olympiens seraient à minima deuxième du championnat en cas de victoire.

On doit réaliser une meilleure prestation contre Toulouse par rapport à Nantes

« On sait tous qu’on doit s’améliorer, a déclaré Marcelino en conférence de presse vendredi. On doit être meilleur avec le ballon, faire plus de fautes, être plus agressif. On le sait. Tout le monde le sait. On veut une équipe qui joue mieux, qui gagne plus. On doit insister et réaliser une meilleure prestation contre Toulouse par rapport à Nantes. Cela va prendre du temps, on a une idée, on insiste dessus. Je suis très content de l’effectif que j’ai à disposition. On a un bon rythme même si on peut être encore meilleur. Le mieux est d’avoir la possession et la finition. On doit convaincre les joueurs qu’on peut le faire »

Début de saison mitigée pour Toulouse

Les violets sont actuellement 12es du championnat avec cinq points en quatre matchs : une victoire, deux nuls et une défaite. Les Toulousains sont sur une série de trois matchs sans victoires. Ils n’ont plus gagné depuis la première journée, 2-1 contre le FC Nantes à l’extérieur.