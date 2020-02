OM – Toulouse : « Payet, encore une fois, c’est lui tout seul qui a fait la différence »

L’OM s’est imposé 1-0 face à Toulouse ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet…

L’OM a réalisé une grosse opération comptable en s’imposant face à Toulouse et profitant du faux pas de Rennes qui a fait match nul contre Brest. Si dans le jeu cela reste très moyen, André Villas-Boas peut compter sur un solide Mandanda et sur un Payet décisif… Caleta-Car a également été très solide défensivement… Il en est de même pour Boubacar Kamara qui trouve de plus en plus ses marques au milieu de terrain.

La note de Dimitri Payet

7/10

son appréciation