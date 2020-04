OM: Tous les joueurs pas prêts à baisser leurs salaires ?

Jacques-Henri Eyraud s’est entretenu avec les joueurs concernant leurs salaires, et il semblerait qu’il y est quelques désaccords financiers…

Selon RMC Sport, le président marseillais a fait une promesse aux joueurs olympiens. Tous les salaires seront versés, seulement si les droits TV étaient bel et bien versés par les diffuseurs. Des joueurs sont prêts a réduire une partie de leurs salaires, mais certains ne l’entendent pas de cette oreille, et souhaitent plus de garanties.

Plus on a de sous, plus le train de vie peut-être élevé

A LIRE AUSSI : Ligue 1 : Le président du Stade Rennais sur la même longueur d’onde qu’Eyraud (OM)

Un proche d’un joueur s’est exprimé sur le sujet :

« Le sujet est forcément tabou dans cette période. Evidemment que les joueurs de foot ne sont pas les plus à plaindre et que le plus important reste la lutte contre la maladie et les dégâts que cette crise sanitaire peut faire chez les plus vulnérables. Mais les joueurs peuvent aussi se poser des questions. Plus on a de sous, plus le train de vie peut être élevé, avec des frais importants à assumer, c’est une réalité. Je crois que les joueurs sont tous prêts à revoir leur salaire à la baisse, à aider l’OM, mais pas sous n’importe quelle condition. » Proche d’un joueur— Source: RMC Sport