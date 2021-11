OM : « Tout le monde a peur mais Ünder est là, il s’entraîne ! »

Depuis plusieurs jours, les supporters marseillais s’inquiètent. Cengiz Ünder sera-t-il présent pour le choc face à Lyon? Thierry Mode aka Titi c’est toi le boss sur Twitter nous confirme qu’il sera bel et bien disponible !

La trêve internationale va enfin prendre fin ! Après plus de 10 jours sans voir l’Olympique de Marseille jouer, les supporters marseillais pourront profiter d’un choc important face à Lyon ce dimanche soir pour le compte de la 14e journée.

Côté lyonnais, Léo Dubois ne sera pas présent. Le latéral droit passé par le FC Nantes s’est blessé avec l’Equipe de France lors de la rencontre face à la Finlande. Il « souffre d’une lésion musculaire à l’ischio-jambier droit. » Il sera donc absent face à l’OM mais aussi durant plusieurs semaines d’après les informations de Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot.

Léo Dubois souffre d’une lésion musculaire à l’ischio-jambier droit. Forfait pour Lyon – OM, il devrait manquer plusieurs semaines de compétition. https://t.co/7a944LvZIj — Julien Maynard (@JulienMaynard) November 18, 2021

Un joueur de l’Olympique de Marseille s’est également blessé lors du rassemblement en sélection. En effet, Cengiz Ünder n’a pas pu jouer les matchs avec la Turquie en raison d’une blessure au dos. L’international s’est d’abord fait soigner sur place avant de faire son retour à Marseille ce lundi.

💥💥 🇹🇷 A Milli Futbol Takımı’nda Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. ✅ Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, kadroya davet edildi. pic.twitter.com/2w1BT4GhsG — Fotomaç (@fotomac) November 9, 2021

Ünder est là, il est tout souriant, il est au top… Il est là ! Titi

Dans notre Débat Foot Marseille en direct sur nos chaînes Twitch et YouTube, plusieurs auditeurs et spectateurs nous ont posé des questions sur l’état physique de Cengiz Ünder.

Durant la FAQ, notre journaliste et réalisateur Rayane Benmokrane a stoppé nos intervenants lorsqu’ils donnaient leurs onze pour affronter Lyon ce dimanche puisqu’ils mettaient le Turc titulaire…Thierry Mode, Titi c’est toi le boss sur Twitter a confirmé dans notre émission que Cengiz Ünder était bel et bien disponible et qu’il s’entraîne normalement depuis le début de la semaine !

« Non mais Ünder, il est là ! Tout le monde, depuis le début de la semaine a peur… Ünder est là, il est tout souriant, il est au top… Il est là ! Il avait un problème au dos mais je pense que ce n’était pas si grave que ça. Il est revenu lundi à Marseille. » Thierry Mode – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)