OM : « Tout le monde était dans les rues pour nous ! »

Interrogé par La Provence à quelques jours du début de la CAN, Ismaila Sarr a comparé l’accueil qu’il a reçu avec le Sénégal à celui des supporters marseillais.

La CAN va débuter dans quelques jours et de nombreux marseillais sont concernés ! La Provence a pu interroger Ismaila Sarr avant le début de cette compétition qu’il va disputer avec le Sénégal. L’ailier marseillais a raconté son arrivée à l’aéroport avec sa sélection et l’accueil des supporters qu’il a comparé à ceux de l’OM !

La pression des supporters nous donne de la force pour tout donner sur le terrain, je peux le comparer à Marseille

CAN : le Sénégal, tenant du titre, part en reconquête avec Ndiaye, Gueye et Sarr 👉 https://t.co/aJDoaVs0Yehttps://t.co/aJDoaVs0Ye — La Provence OM (@OMLaProvence) January 10, 2024

« Ça sera encore plus dur que la fois précédente parce que tout le monde nous attend. Il faut garder le titre, on va là-bas pour gagner ! On est sortis de l’aéroport à 14h et on est arrivés au palais à 22 ou 23h ! Tout le monde était dans les rues pour nous… La CAN, c’est aussi ça : cette compétition nous permet de porter haut le drapeau de notre pays. La pression des supporters nous donne de la force pour tout donner sur le terrain, je peux le comparer à Marseille. En tout cas, on va en Côte d’Ivoire pour mouiller le maillot et défendre notre pays », a expliqué Ismaila Sarr à La Provence.

On peut faire le doublé mais chaque adversaire représentera une finale — Ndiaye

« Les voir gagner après autant d’années et autant d’échecs, ça a fait du bien à tout le peuple, à moi aussi. Cette fois, on ne craint personne, j’imagine une finale Sénégal contre la deuxième meilleure équipe (rires). On peut faire le doublé mais chaque adversaire représentera une finale. À titre personnel, la coupe d’Afrique représente un rêve qui devient réalité », a également avoué Iliman Ndiaye à La Provence ce mercredi.