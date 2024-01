Mercato OM: une piste de Longoria visée par plusieurs clubs de Ligue 1 ?

L’OM doit faire avec plusieurs absents surtout à des postes offensifs lors de la CAN. Cité à plusieurs reprises comme une recrue potentielle de l’Olympique de Marseille, Denis Bouanga serait dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1.

Il y a plusieurs semaines maintenant, le nom de Denis Bouanga a été cité du côté de l’OM. L’international gabonais, compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang, s’est illustré en MLS avec Los Angeles en devenant le meilleur buteur du championnat américain. Malgré ses belles performances, le joueur de 29 ans aimerait revenir en Europe comme il l’expliquait à Maine Libre dernièrement:« Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. C’est maintenant qu’il faut accrocher le train […] La période est plus propice qu’en juin car la compétition aura repris et qu’il sera plus difficile pour le club de laisser partir un joueur.»

Mercato : Cité à l’OM, il ouvre la porte à un retour en France ! – https://t.co/0iXIfYmguV — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 9, 2024

Rennes et Lens intéressés par Bouanga ?

Rennes étudie l’option Denis Bouanga. Lens est aussi sur le dossier.

Il y a eu une rencontre Fred Hébert avec le joueur. Maintenant, c’est en attente de News. Nice était sur le dossier mais a préféré prendre Cho car + jeune & revente plus intéressante. #SRFC #RCL #OGCN — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 10, 2024

D’après les informations de Mohamed TOUBACHE-TER, le Stade Rennais étudierait l’option Bouanga. Le RC Lens serait également sur le dossier. Nice a aussi montré un intérêt pour l’ancien stéphanois, mais le GYM a préféré attendre la venue de Mohamed-Ali Cho (19 ans).