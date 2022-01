OM : Très bonne nouvelle pour les supporters marseillais !

Le 16 février, il sera également possible de consommer de la nourriture et des boissons debout. Le Stade Vélodrome devrait ainsi pouvoir être bien garni dès la réception d’Angers, le vendredi 4 février (21h) lors de la 23e journée de Ligue 1.

Bonne nouvelle pour les supporters marseillais ! Ils pourront ainsi prochainement retrouver un stade vélodrome pleins avec la ferveur habituelle. En effet, à l’occasion d’une allocution télévisée, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé un allègement des contraintes et notamment la fin des jauges dans les enceintes sportives dès le 2 février prochain. « Le 2 février, tous les équipements sportifs et culturels retrouveront un fonctionnement à pleine capacité sans jauge, en respectant le port du masque. » a ainsi déclaré le Premier ministre.

🔴 Covid-19 : à partir du 2 février, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, le télétravail ne sera plus obligatoire mais recommandé, et les établissements culturels et sportifs accueilleront le public sans jauge s’il reste assis pic.twitter.com/WBhrrV7nhU

— franceinfo (@franceinfo) January 20, 2022