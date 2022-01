Un absent face à Lens, Caleta Car proposé et la priorité mercato de Sampaoli… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme de ce jeudi : Sampaoli devra faire sans Konrad face à Lens, Caleta Car proposé au Milan et Sampaoli fixe sa priorité pour la suite du mercato…

Konrad absent face à Lens

Avant le déplacement à Lens, Jorge Sampaoli était en conférence de presse au centre RLD ce jeudi. Le coach olympien a fait le point sur son effectif, il doit faire avec un absent…

Jorge Sampaoli devrait disposer d’un groupe quasiment complet pour affronter le RC Lens. A l’exception de Konrad De la Fuente, qui pourrait faire son retour la semaine prochaine…

« Lens – OM ? C’est un match très intéressant pour nous, contre une équipe qui met beaucoup de pression. C’est une opportunité pour voir si l’équipe a muri. (…) Konrad ne sera pas disponible pour le match face à Lens. On espère le récupérer pour le match suivant ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/01/2022)

Caleta-Car proposé à l’AC Milan?

L’Olympique de Marseille s’est séparé d’Amavi mais a recruté deux joueurs : Sead Kolasinac et Cédric Bakambu. Le mercato devrait encore bouger puisque la presse italienne affirme que Caleta-Car est proposé en Serie A.

Tutto Sport explique ce jeudi que l’international croate aurait été proposé à l’AC Milan qui serait à la recherche de centraux pour palier les blessures de Kjaer et Tomori. Les Milanais ne seraient pas vraiment intéressés par le profil du défenseur de l’OM.

Récemment annoncé dans le viseur de Newcastle en Angleterre, le Croate ne semble plus faire partie des plans des Magpies. Diego Carlos serait plus proche de rejoindre le club de Premier League contre un énorme chèque.

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Interrogé récemment en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système. Avec l’arrivée de Kolasinac, il en a déjà 1/2 mais il pourrait réclamer une nouvelle recrue en cas de départ supplémentaire…

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

La priorité de Sampaoli, garder son effectif…

En conférence de presse ce jeudi, Jorge SAmpaoli a fait le point sur le mercato hivernal. Il s’attend à d’autres départs et donc des arrivées…

Pour Sampaoli, sa priorité est de conserver son effectif. Cependant, il sait que des départs peuvent intervenir d’ici la fin du mercato et donc des arrivées…

Je veux d’abord garder mes joueurs — Sampaoli

« Gourmand au mercato? Non non, je suis là pour gagner ! (rires) Je dois survivre ici donc je préfère exagérer dans ce que je demande mais on connaît la difficulté financière. Je ne peux pas choisir les joueurs que je veux. Kolasinac couvre le départ d’Amavi, Bakambu nous apporte sur à gauche ou dans l’axe. Il peut y avoir des départs donc il y a des possibilités. Nous devons garder en tête la situation financière du club. Je veux d’abord garder mes joueurs. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/01/2022)

