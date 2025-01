OM : Très déçu, Balerdi soutient ses trois coéquipiers !

Après l’élimination de l’OM en Coupe de France face au LOSC, en zone mixte Leonardo Balerdi a exprimé sa déception tout en insistant sur l’importance de se concentrer sur le championnat et le match à venir contre Strasbourg. Malgré les regrets liés à la séance de tirs au but et les occasions manquées, le défenseur marseillais a affirmé que l’équipe devait se remettre rapidement pour rebondir.

Après l’élimination de l’OM face au LOSC en Coupe de France, Leonardo Balerdi a exprimé toute sa déception en zone mixte. « C’est une grosse déception, on le sait. C’était un énorme objectif pour l’OM cette saison et malheureusement, ce ne sera pas encore pour cette année. » Le défenseur argentin a souligné la frustration de l’équipe malgré une bonne performance. « Oui, on est déçus, vraiment. C’était clair, c’était notre objectif. Mais aussi, on est tombés contre une belle équipe et on a tout fait pour gagner. Malheureusement, on a perdu. »

Interrogé sur les regrets de la première mi-temps, où l’OM a eu de nombreuses occasions, Balerdi a répondu : « Oui, je pense qu’on s’est créés beaucoup d’occasions. Si on les marque, on parlerait du match différemment. Après, on a essayé jusqu’à la dernière minute. Mais c’est dommage de sortir comme ça. »

Pour surmonter cette déception, le défenseur marseillais insiste sur l’importance de se concentrer sur l’avenir : « Il faut penser à autre chose. On est l’OM, et il faut penser au championnat. C’est l’unique compétition que l’on va jouer, et on est l’OM, donc on doit regarder de l’avant. »

Jeffrey avait mérité cette chance. Donc on est avec lui, on est aussi avec Jonathan et Luis, qui ont raté leur pénalty



Concernant la séance de tirs au but et l’absence de son gardien titulaire, Balerdi a voulu soutenir ses coéquipiers : « Oui, c’est dommage aussi, mais Jeffrey avait mérité cette chance. Donc on est avec lui, on est aussi avec Jonathan et Luis, qui ont raté leur pénalty. On est une équipe, et on est tous ensemble. »

Sur la question de la fatigue, Balerdi a été catégorique, refusant cette excuse : « Non, non, non. Il faut arrêter avec la fatigue ! La fatigue, ce n’est pas une excuse. C’est dans la tête seulement. »



Enfin, interrogé sur le scénario du match, avec l’égalisation à la dernière seconde et la défaite aux tirs au but, Balerdi a rassuré, affirmant que chaque match est unique. « Non, rien. C’était un nouveau match, c’était différent. Mais on est déçus, et on doit penser au prochain match contre Strasbourg. » Le défenseur a conclu sur l’importance de se relever rapidement pour le prochain défi. « Oui, exactement. Maintenant, il faut se reposer, prendre un peu de temps avec la famille, et jeudi, on va recommencer à 100 %. »