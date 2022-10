OM : Très gros coup dur pour le RC Lens avant le déplacement à Marseille !

Après deux défaites en Ligue 1 enchaînées, l’Olympique de Marseille va avoir une semaine pour se rattraper et gagner face au RC Lens ! Un gros coup dur vient de tomber pour Franck Haise et son effectif.

Ce dimanche l’OM a enchaîné sa deuxième défaite d’affilée en Ligue 1 et doit se reprendre pour remonter au classement. Après un bon début de saison, les Marseillais se retrouvent aux portes du podium après ces deux défaites et doit gagner face au RC Lens.

Grosse indisponibilité pour Jimmy Cabot !

La rencontre contre les Sang et Or aura lieu ce samedi à 21h au Stade Vélodrome. Les Marseillais ont une semaine pour préparer ce match au mieux et permettre à Eric Bailly de tenter de se remettre de sa blessure. Un gros coup dur vient de frapper le club du Nord à quelques jours du choc face à l’OM.

A LIRE AUSSI : OM – Lens : Un sacré casse-tête pour Tudor (qui va devoir bricoler) !

En effet, comme l’avait prédit le coach en conférence de presse, Jimmy Cabot a subi une grosse blessure au genou gauche. Le piston sera indisponible pour au moins 6 à 9 mois d’après les indications données par le club lensois… Le remplaçant de Jonathan Clauss ne sera donc pas de la partie pour affronter l’OM !

« Jimmy s’est malheureusement blessé au genou gauche. D’ici quarante-huit heures, les examens livreront leur verdict mais ce sera au moins une grosse entorse » Franck Haise – Source : Conférence de presse (15/10/22)

🚑 Blessé face à Montpellier, Jimmy Cabot souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le piston droit du RC Lens sera absent entre 6 et 9 mois. — RMC Sport (@RMCsport) October 17, 2022

Communiqué du RC Lens sur la blessure de Cabot

« Le diagnostic est désormais connu et il s’agit d’un coup dur pour le groupe sang et or. Sorti sur blessure en toute fin de rencontre lors de Lens-Montpellier samedi dernier, Jimmy Cabot souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le piston artésien sera opéré dans les prochains jours avant d’observer une période de convalescence qui oscille généralement entre 6 et 9 mois pour ce type de blessure. L’ensemble du club est tourné vers Jimmy et lui souhaite un prompt rétablissement » Source : Communiqué du RC Lens (17/10/22)