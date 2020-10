OM : Trois joueurs pros condamnés à ne pas jouer ?

Interrogé sur le cas Kostas Mitroglou ce jeudi, André Villas-Boas a été ferme. l’attaquant grec n’aura pas sa chance cette saison !

Toujours présent dans l’effectif, Kostas Mitroglou n’a aucune chance d’être convoqué avec le groupe pro cette saison. André Villas-Boas a été clair concernant l’ancien buteur du Benfica, comparant son cas à celui de Sertic la saison dernière. De plus, AVB a souligné que Mitroglou n’avait pas trouvé de point de chute tout comme Chabrolle et Rocchia. Reste à savoir si ces deux jeunes pros auront l’occasion de figurer dans le groupe pro cette saison en match officiel ? pour rappel, Rocchia a été convoqué face à Brest, l’ASSE et Lille…

j’ai choisi mon effectif pour cette saison et Mitroglou n’est pas dedans — Villas-Boas

Il est dans la même situation que Sertic l’an dernier. Il n’a pas trouvé de sortie, comme Chabrolle ou Rocchia. Il est intégré, mais il n’aura pas sa chance. J’ai choisi mon effectif, il n’en fait pas partie. On a dit qu’on ne comptait pas sur lui, il n’a pas trouvé de solution, il est sous contrat. Je ne pense pas qu’il va être réintégré. Enfin, je ne pense pas qu’il va avoir sa chance. C’est une chose que je n’aime pas faire, mais j’ai choisi mon effectif pour cette saison et il n’est pas dedans. J’ai été plutôt clair. Tout le monde a le droit de revenir, mais je ne pense pas… »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (15/10/2020)