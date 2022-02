OM : Trois retours face à Metz ?

Après sa grosse désillusion en Coupe de France à Nice, l’OM va tenter de se relancer à Metz. Jorge Sampaoli devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet pour ce déplacement…

Il n’a pas été interrogé sur l’état de son groupe lors de la conférence de presse d’après match ce vendredi. Cependant, Jorge Sampaoli devrait pouvoir compter sur un groupe au complet pour le prochaine match de Ligue 1 ce dimanche soir à Metz.

A lire : Droits TV : Catastrophe à venir pour l’OM et les clubs de L1 ?

Kamara, Dieng et Gueye disponibles ?

Suspendu face à Nice, Boubacar Kamara sera de nouveau disponible. Les champions d’Afrique Bamba Dieng et Pape Gueye devraient, sauf surprise, être aptes pour ce match. Konrad était déjà dans le groupe à Nice mercredi. Le groupe sera donc au complet sauf blessure ou cas de Covid…

Sampaoli n’a pas évoqué le match à Metz mais a balayé les critiques suite au match de Nice…

Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale du jeu

« Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu’une personne qui travaille pour que l’équipe gagne. Je mets en place la meilleure stratégie pour gagner en prenant en considération l’adversaire. Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale du jeu. En deuxième mi-temps, on a changé de système et on a quand même encaissé deux buts. On a eu le même comportement dans d’autres matchs pour des résultats différents. Ça ne change pas mon envie si on ne gagne pas. Pour moi, l’analyse est plus profonde et réelle que les analyses de café. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/02/2022)

Pour voir ou revoir le dernier DFM