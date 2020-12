OM : Trois retours avant d’aller à Rennes !

L’OM va jouer ce mercredi face à Rennes pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Si André Villas-Boas devra faire sans Caleta-Car suspendu pour ce match, le coach olympien va par contre pouvoir compter sur le retour de suspension de Payet mais aussi de deux joueurs blessés…

André Villas-Boas va avoir plus de matière pour faire tourner son équipe face à Rennes ce mercredi. Le coach olympien a expliqué après la victoire face à Monaco que ses joueurs étaient fatigués. En défense centrale, Leonardo Balerdi devrait remplacer Duje Cale-Car suspendu. De plus, Dimitri Payet sera disponible pour cette rencontre alors qu’il était suspendu face à l’ASM. Enfin, AVB va pouvoir s’appuyer sur les retours de Jordan Amavi et de Nemanja Radonjic.

[ACTUALITÉ🚨]🏥 Sortie sur blessure hier après-midi contre Monaco, Morgan Sanson s’est blessé aux ischios et sera forfait contre Rennes mercredi !!! #TeamOM pic.twitter.com/kmtBTwGnrE — Massalia (@bibifircotin_OM) December 13, 2020



Sanson et Caleta-Car absents, Payet, Radonjic et Amavi de retour !

André Villas-Boas n’a pas voulu prendre de risques avec son latéral droit. Jordan Amavi n’a donc pas été convoqué pour le match face à Monaco ce weekend, par contre il postule à une place de titulaire face à Rennes. De même, Nemanja Radonjic devrait être remplaçant pour cette rencontre. A noter que Morgan Sanson, sorti sur blessure en début de match samedi, sera forfait et pourrait même être absent jusqu’en 2021 selon les résultats de l’IRM.