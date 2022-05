OM – Trophée UNFP : Riolo a déjà son favori pour le meilleur entraîneur et pousse un énorme coup de gueule !

Au micro de RMC ce mardi soir, Daniel Riolo a poussé un gros coup de gueule contre l’UNFP concernant le trophée de meilleur entraîneur !

Les nommés pour le Trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1 ont été donnés ce mardi. Jorge Sampaoli fait partie de cette liste avec Antoine Kombouaré, Bruno Genesio ainsi que Christophe Galtier. Daniel Riolo a livré son ressenti sur cette distinction.

L’UNFP, ils n’ont pas de cerveau en vrai ! — Riolo

L’éditorialiste de l’After Foot trouve cela scandaleux que l’UNFP livre le vainqueur avant la fin de la saison alors que Jorge Sampaoli est encore en course pour une compétition européenne et a la possibilité de terminer deuxième du championnat avec l’Olympique de Marseille.

Pour lui, l’Argentin est le grand favori pour le Trophée UNFP du meilleur entraîneur mais ne comprend pas comment l’organisme peut nommer un coach sans avoir les résultats finaux de la Ligue 1 et des autres compétitions en cours !

« Pochettino absent alors qu’il est champion? C’est normal, il n’est pas entraîneur, il regarde les entraînements ce n’est pas pareil ! Clément a fait la moitié de saison ce n’est pas pareil… Donc là c’est déjà voté pour le trophée mais si l’OM fait deuxième et gagne la Conference League, c’est pas Sampaoli? C’est qui alors? C’est le pape alors? Je sais qu’il est dans les nommés mais si tu n’attends pas les résultats ! De la même façon, Kombouaré gagne la Coupe de France? Genesio c’est pareil, si l’OM termine 3e et lui 2e avec Rennes ! Il faut attendre la fin, comme t’as géré les derniers matchs, le mental de ton équipe ! C’est débile en fait ! C’est stupide ! J’ai été trop gentil quand j’ai dit qu’ils faisaient n’importe quoi l’UNFP. C’est pire que ça, ils n’ont pas de cerveau en vrai ! Comment tu peux faire ça? L’OM peut faire 2e et gagner une Coupe d’Europe ! Sampaoli l’aura tous les jours ! C’est stupide que ce soit le 15 mai ! A l’heure actuel c’est Sampaoli ! » Daniel Riolo – Source : RMC (03/05/22)