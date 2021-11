OM – Troyes : Djellit enterre un joueur marseillais et s’enflamme pour un autre !

L’OM s’est imposé 1-0 face à Troyes ce dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Dans un match médiocre, les marseillais ont pu compter sur Payet pour trouver l’unique buteur du match : Lirola. Nabil Djellit a commenté le match via son compte Twitter…

Le journaliste de France football a souligné le triste niveau de ce match mais aussi l’importance de Payet, par contre il reste interloqué par le niveau proposé par Gerson…

Gerson 25 M€. Fin de la blague

Faut faire rentrer Harit, il se passe rien là… Quelle purge OM-Troyes 😴😴😴#OMESTAC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 28, 2021

Sans Payet, il ne se passe rien à l’OM… Quel décalage sur Milik ! #OMESTAC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 28, 2021

Je trouve que l’OM n’est vraiment pas fameux… Quant à Troyes, c’est très médiocre. #OMESTAC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 28, 2021

Longoria qui jubile après un pauvre but contre Troyes… #OMESTAC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 28, 2021

Gerson 25 M€. Fin de la blague. #OMESTAC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 28, 2021

Daniel Riolo a lui aussi donné son avis sur cette rencontre…

Sampaoli a probablement trop insisté avec Gerson — Riolo

« Si je n’ai pas les infos sur l’état physique des joueurs et sur le fait qu’il ne veulent pas être balader comme ils sont balader et ce n’est pas ce que j’ai entendu de la part de Rongier, de la part de Guendouzi ou de Payet ou à l’intérieur du groupe de la part des hispanophone . Donc pour l’instant je n’ai pas ces infos là. Donc je ne peux pas dire que ça ne marche pas pour cette raison là. Ce que je vois ce n’est pas qu’ils sont moins à l’aise, ce que je vois c’est que les matchs tournent d’une certaine façon avec des boulettes défensives. Parfois il y a des spirales, des dynamiques. La dynamique n’est pas bonne. A Galatasaray il n’y avait pas Payet, c’est un souci pour la finition de l’équipe en général parce qu’il n’y a pas réellement de banc. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas jouer Harit, mais depuis qu’il est arrivé il a n’a fait qu’un bon match. Alors je ne sais pas pourquoi on fantasme sur Harit. Kamara son contrat est un problème. Sampaoli a probablement trop insisté avec Gerson. Je ne sais pas si c’est un problème de poste pour Gerson qui met une demi-heure à se retourner. Il est lourd, il ne s’adapte pas, il a un problème, il joue à deux à l’heure. Sampaoli s’est obstiné car c’est un gros transfert. D’habitude on arrive à savoir quand les joueurs sont fatigués d’un entraîneur, là il n’y a rien qui fuite » Daniel Riolo – Source : RMC Sport (28/11/21)