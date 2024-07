OM : « Tu as un Argentin en défense centrale qui serait ravi de reprendre le brassard »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Au micro de l’After Foot de RMC, Florent Germain est revenu sur la longue absence de Valetin Rongier et son poste de capitaine à l’OM qui fait débat. L’occasion selon lui de laisser le brassard à quelqu’un d’autre la saison prochaine.

Invité à réagir à l’actualité de l’OM, Florent Germain, journaliste pour RMC Sport, est revenu sur le cas de Valetin Rongier lors de l‘After Foot. Un cas qui divise chez les supporters, qui remettent notamment en cause son statut de capitaine. Interpellé par un auditeur, le correspondant à Marseille a fait part de son choix pour le brassard de l’OM la saison prochaine.

« On a un défenseur argentin qui serait ravi de reprendre le brassard »

« J’espère que Rongier sera bientôt de retour et qu’il retrouvera 100% de ses capacités, dans l’effectif ça peut être un joueur intéressant, déclare Florent Germain. Après ce qui a un peu, je pense, cristalliser les tensions et les agacements autour de ce joueur, c’est le brassard de capitaine. Si Rongier ne veut pas reprendre de suite, je pense que tu as un Argentin en défense centrale qui serait ravi de reprendre le brassard. C’est évidemment Balerdi. Avec tout le mouvement que tu as cet été, ça va devenir un de nos anciens. Il incarne en plus cette identité marseillaise avec la grinta et cela fait plusieurs années qu’il est au club donc à voir. »

Vers une prolongation pour Balerdi ?

Si le doute s’installait à propos de l’avenir du joueur Argentin, une bonne nouvelle pourrait arriver dans les jours qui viennent. « Balerdi fera partie des joueurs qui devraient rester au club la saison prochaine, sauf en cas d’offre d’un gros club qui le ferait réfléchir lui. Il devrait même prolonger de deux ans, normalement, ce qui représente une bonne nouvelle pour les supporters de l’OM », déclare Florent Germain. Une nouvelle qui, si elle venait à se réaliser, rassurerait beaucoup de personnes à Marseille.