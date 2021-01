OM : « Tu mets le club en danger pour deux employés »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille ce jeudi 28 janvier 2021 avec Hervé Bercane, Jean Charles de Bono (ancien joueur de l’OM et consultant de FCM) et Benjamin Courmes. Nos intervenants évoquent la gestion du conflit en Dimitri Payet et Florian Thauvin. A voir le gros coup de gueule en images ci-dessous.

Hervé Bercane pousse un énorme coup de gueule concernant la gestion du conflit entre Dimitri Payet et Florian Thauvin :

« On ne sait pas qui a raison et qui a tort, mais pour moi si tu avais un vrai président ça ne se serait jamais passé comme ça. Tu te rends compte que pour deux employés tu mets tout un club comme l’Olympique de Marseille en crise. Mais où on va là ? Quand tu es président tu dois les convoquer et régler ça… Avec un vrai encadrement si ça se trouve on serait plus haut avec Villas-Boas et on ne serait pas en train de parler de son remplacement car ça tient à peu de chose le management de haut niveau. » Hervé Bercane – Source : Football Club de Marseille

L’intégralité de Débat Foot Marseille