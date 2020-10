OM : « Tu mets les joueurs marseillais avec le maillot de Lorient, ils se font rouler dessus tous les week-end ! »

Dans l’After sur RMC, Kevin Diaz s’est exprimé sur ce qui, selon lui, fait que l’OM est aussi haut dans le classement et parvient à avoir quelques victoires.

Cette saison, l’Olympique de Marseille n’est pas aussi séduisant que la saison dernière selon les supporters. Pourtant, les points ont permis aux joueurs d’André Villas-Boas d’arriver à la 4e place du classement à la fin de la 8e journée.

Les équipes qui rencontrent l’OM ont de l’appréhension — DIAZ

Selon Kevin Diaz qui est intervenu dans l’After sur RMC, les adversaires de l’OM cette saison respectent trop l’institution marseillaise et ne parviendrait pas à prendre le dessus.

« Je suis persuadé que cette équipe de l’OM et Villas-Boas, aujourd’hui en Ligue 1, bénéficient beaucoup du poids du maillot et de l’écusson qu’ils ont sur les épaules. Je suis presque persuadé que les équipes qui rencontrent l’OM ont de l’appréhension parce qu’ils jouent contre Marseille. Tu les mets avec le maillot de Lorient, les mêmes joueurs, la même qualité, je ne suis même pas sûr qu’ils ne se fassent pas rouler dessus tous les week-end ! J’ai l’impression que les adversaires les respectent encore pour ce qu’ils ont fait l’an dernier et ce que représente le club. C’est un peu la chance de l’OM cette saison »

Kevin Diaz – Source : After sur RMC